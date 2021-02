Pallavolo maschile, l'Aci Castello perde contro la Galatina: testa a testa sino alla fine

Perdere contro la prima della classe, dandole filo da torcere fino alla fine. Ieri sera, sabato 20

febbraio, nell’anticipo della sesta giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 20/21,

Efficienza Energia Galatina ha conquistato quei punti che l’hanno collocata in cima alla

classifica del girone blu, vincendo su Sistemia LCT Saturnia Aci Castello.

Per i padroni di casa, tra le mura del Palasport William Ingrosso di Taviano (Lecce), è stata però una vittoria sudata, un 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) conquistato punto dopo punto. I biancoblu hanno dato prova di carattere, giocando un testa a testa, con la prima forza del girone. Orfani di capitan Francesco Pricoco, vittima di una intossicazione proprio alla vigilia del match, i giocatori castellesi si sono ricompattati agli ordini di coach Maurizio LopiS.

Come racconta il direttore sportivo Piero D’Angelo, hanno dato del filo da torcere ad una squadra a dir poco compatta: “La mancanza di Pricoco si è sentita in seconda linea e in attacco, ma ce la siamo giocata fino alla fine. Sono stati in campo bene, e sono riusciti ad essere all’altezza di una squadra di valore. Adesso bisogna tenere alta la concentrazione e con essa lo spirito, fino al prossimo incontro”.

