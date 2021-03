Esordio vittorioso per Baldini in panchina, il Catania batte l'Avellino 3-1

Una doppietta di Russotto e un rigore di Sarao al 95' stendono l'Avellino: il Catania vince in casa per 3-1 (per gli irpini in gol D'Angelo su rigore) e salgono al sesto posto in classifica. Un bel colpo per gli etnei che arriva dopo l'esonero dell'allenatore Raffaele e l'arrivo di Francesco Baldini.

Il Catania è partito subito forte: già al 3' era in vantaggio con una punizione potente di Russotto, deviata dalla barriera, che si è infilata nell'angolo basso della porta dell'Avellino. Al 34' raddoppio del Catania: Russotto, dopo uno scambio con Piccolo, segna con un destro all'angolino. All'ultimo minuto del secondo tempo l'Avellino accorcia le distanze con un gol su rigore di D'Angelo dopo che Santaniello era stato atterrato in area da Martinez.

Alla fine del secondo tempo arriva il 3-2 finale di Sarao su rigore dopo che Silvestri aveva atterrato Manneh in area di rigore.

© Riproduzione riservata