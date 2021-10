Hockey su prato, il Valverde al via del campionato di Serie A2

L'attesa è finita, si riparte. La Polisportiva Hockey Valverde maschile si appresta a cominciare il proprio campionato, che la vedrà battagliare nel Girone A di Serie A2. Prima avversaria degli etnei è la neopromossa Cernusco Field Hockey, che renderà visita a Lupo e compagni domani pomeriggio, sabato 2 ottobre.

Un match che i valverdesi vogliono vincere per cominciare al meglio la stagione, come spiega il centrocampista argentino Esteban Castagnino: «Lo scorso anno - dice - abbiamo fatto una buonissima stagione, perdendo solo due gare, all'inizio ed alla fine. Siamo stati protagonisti del torneo. Significa che Valverde ha un nome importante nella competizione. Quest'anno abbiamo ripreso con grande voglia, specialmente i più giovani. Abbiamo voglia di prenderci la A1. Da Sameh Metwaly a Gino Romani, abbiamo nomi davvero importanti. Il Cernusco? Noi giocheremo come sappiamo. Gli avversari sono una squadra nuova della categoria, ma non significa che non potranno essere pericolosi».

Quattordici i convocati da Angelo Giulio per la sfida con i lombard. Portieri: Guida, Di Stefano. Difensori: Picano, Cantale, Metwaly, Lupo. Centrocampisti: Figueroa, Caruso. Attaccanti: Bodnar, Romani, Lo Giudice, Sardo, Sapienza, Scornavacchia, Romano. Arbitri della sfida: Guadagnino-G. Bandieramonte. Start alle 15.

