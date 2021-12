"In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle 'Misure integrative di sicurezza per la riduzione del contagio da Covid-19', gli incontri di sabato 4 e domenica 5 dicembre dell’Orizzonte Catania sono stati rinviati a data da definirsi. Erano in programma rispettivamente la settima, Ekipe Orizzonte-RN Florentia, e l’ottava giornata, Ekipe Orizzonte-Vela Ancona.

© Riproduzione riservata