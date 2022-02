Motocross, morto in un incidente in allenamento il catanese Vincenzo Lombardo

Il motocross oggi vive un tragico lutto. È morto a causa di un incidente durante un allenamento in moto, Vincenzo Lombardo, pilota e collaudatore diventato una leggenda delle due ruote.

Aveva 52 anni, tra i siciliani più rappresentativi in Italia e campione del Supermarecross negli anni 90. Tanti i titoli conseguiti, fra cui quello centrato nel 2020 quando si laureò campione italiano Motocross Epoca, salendo sul gradino più alto del podio nella classe 250 D2.

Per tutto il mondo delle moto è un giorno tristissimo. Enzo, così come lo chiamavano in tanti era una vera e propria istituzione nel panorama del motocross nazionale ed era un punto di riferimento anche nel team di test e sviluppo di Pirelli, guidato da Salvo Pennisi. C'è dunque anche il suo contributo dietro alle vittorie mondiali nel motocross e nell'enduro di Cairoli, Herlings o Gajser.

E sui social sono comparsi i primi strazianti messaggi di cordoglio, come quello sulla pagina Facebook di FX Action: “Pluricampione del Supermarecross, di enduro e negli ultimi anni anche del motocross d’epoca: Vincenzo Lombardo era una leggenda del fuoristrada in Sicilia, uno di quelli che sapeva andare forte con qualsiasi mezzo. La notizia della sua improvvisa scomparsa, arrivata poche ore fa, ci lascia senza parole”.

