Atletica: il calatino Filippo Randazzo parteciperà ai Mondiali indoor di Belgrado

Filippo Randazzo ai Mondiali indoor di Belgrado. L'atleta di Caltagirone è stato convocato per le gare di salto in lungo che si disputeranno a Belgrado. E così, dopo il primo titolo italiano indoor ottenuto la scorsa settimana agli Assoluti di Ancona con 8 metri arriva per il campione cresciuto nella Pro Sport 85 la convocazione per i Campionati Mondiali Indoor, dal 18 al 20 marzo .

L'obiettivo di Randazzo è ripetere l’exploit di Tokyo entrando nella finale a otto e così scalare qualche posizione nella classifica di specialità.

L’atleta svolgerà gli ultimi allenamenti presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia da domani a domenica assieme al suo tecnico Carmelo Giarrizzo. La gara di di salto in lungo è prevista venerdì 18 marzo con la qualificazione alle ore 19,05 e la finale alle 21,23.

