La Polisportiva Valverde torna al successo con lo 0-2 imposto all'HC Milano

Una vittoria voluta, lottata, preziosa. La Polisportiva Valverde femminile torna a vincere dopo un mese e mezzo. Lo 0-2 imposto al “Comunale” di Cernusco sul Naviglio all'HP Milano ridà slancio e fiducia alle etnee, permettendo loro di restare incollate alle dirette rivali per la corsa alla Serie A Elite del prossimo anno. In terra lombarda decidono le reti di una Trinidad Conalbi Lacroix, che, dopo la doppietta contro l'Amsicora di una settimana fa, torna al gol nel match odierno, aprendo le marcature, e Carla Servadio, abile ad insaccare lo 0-2 sugli sviluppi di un corto, durante la ripresa. Importante anche la prestazione di Giuliana Marletta tra i pali. L'estrema valverdese si è fatta trovare pronta nelle poche, ma potenzialmente pericolose, occasioni costruite dalle milanesi.

Nel post gara Trinidad Canon commenta: “Abbiamo vinto una partita importante e delicata. Per noi era fondamentale perché determinava se continuare la corsa o staccarsi in fondo la classifica. Sfortunatamente per noi le squadre che ci stanno davanti hanno ottenuto vittorie altrettanto importanti. Siamo molto vicine, però. Ora si continuerà a lavorare perché non possiamo più permetterci di perdere punti, neanche pareggiando. Dovremo cercare di costruire un filotto di tre/quattro successi consecutivi, tra fuori casa e casa. Continuiamo a coltivare l'obiettivo di entrare nelle prime sei. Questo è un campionato strano, dove tutti possono vincere con tutti. Noi dobbiamo provare a restare nelle posizioni in alto”.

HP MILANO – POLISPORTIVA HOCKEY VALVERDE 0-2

HP MILANO: Faggion, Altuna, Bolla, Butterrworth, Galligani, Gielisse, Gironi, Marroccoli, Mezzalira, Monteleone, Rivero, Romano, Sponta, Totolo. Allenatore: Gabriele Bianco.

POLISPORTIVA VALVERDE: Marletta, Buti, T. Conalbi Lacroix, B. Conalbi Lacroix, Baldanza, Landro, R. Mirabella, Paz, Pistorio, Russo Andini, Servadio, Varela. Allenatrice: Trinidad Canon.

MARCATRICI: T. Conalbi Lacroix, Servadio

Arbitri: Vitiello-R. Vulturescu

DTC: Pani

Crono: A cura della FiCR

