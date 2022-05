L'Orizzonte Catania è campione d'Italia per la ventiduesima volta

L’Ekipe Orizzonte Catania battendo in gara quattro la Plebiscito Padova 15-14, dopo la seconda serie di rigori, si è laureata campione d’Italia di pallanuoto femminile. E’ il ventiduesimo scudetto vinto dalla società etnea, che diventa così la più titolata d’Italia.

Sono felicissima per le mie ragazze - ha commentato la presidente dell’Ekipe Orizzonte Catania, Tania Di Mario - ed è giusto evidenziare che sono state bravissime a combattere fino alla fine, a riprendersi, a restare in partita e a non abbattersi. Hanno meritato questa vittoria e sono felice che ce l’abbiano fatta. Momenti come quelli vissuti al quarto tempo cambiano tutto, anche la storia di partite così importanti e persino delle società. Penso che le nostre giocatrici si ricorderanno per sempre di questa vittoria e lo stesso vale per me. Abbiamo già pensato al futuro, abbiamo tante cose in cantiere. Non sarà facile, sicuramente adesso dobbiamo prenderci un pò di pausa perché è stato un anno complicato. Speriamo che la prossima stagione - ha aggiunto - sia più serena, anche se sappiamo che soffriremo per raggiungere gli obiettivi. Però è questo il tipo di sofferenza che vogliamo provare, per motivi come quello che ci hanno portato a vincere lo scudetto di quest’anno».

