Tragedia a Paternò, è morto Domenico Tallarico: ex giocatore e coach di basket

Il basket siciliano è a lutto per la scomparsa di Davide Tallarico, ex giocatore e coach. Tallarico, 48 anni, nato a Paternò, è morto nella sua abitazione di Mascalucia vittima di un incidente domestico. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta. Inutili i soccorsi. Tallarico ha legato la sua esperienza cestistica alla squadra della sua città e all’Azzurra Belpasso, che ha allenato in Promozione. Era un’ala e ha giocato in serie C2 a Paternò nel 1994-1995 e dal 1999 al 2006. Dalla stagione 2006-2007 al 2016-2017 è stato a Belpasso tra serie D e Promozione.

"Con la tristezza nel cuore apprendiamo con sgomento della prematura scomparsa di Davide Tallarico - si legge in un post sul profilo social del Basket Club Paternó - . Davide è stato uno dei protagonisti del club nelle stagioni 1994-95 e dal 1999 al 2006. Ci lascia un compagno, un amico, una persona per bene. Il Basket Club Paternò si stringe attorno al dolore dei familiari. Riposa in pace".

Il Delegato Fip Catania Giovanni Spinella, "a titolo personale ed in rappresentanza del movimento cestistico catanese, è vicino ed abbraccia la famiglia Tallarico per la scomparsa del caro Davide, padre e coach esemplare".

