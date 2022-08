Nuoto, record juniores per il catanese Gabriele Catalano nei 1500 metri: reggeva da 32 anni

Nuovo record regionale ai Campionati italiani juniores e cadetti. Il 29 luglio del 1990 Piermaria Siciliano stabiliva il record nei 1500 stile libero. Il campione catanese, uno dei big storici del nuoto siciliano, a Dunkerque, in Francia, fermava i cronometri a 15'43''26. Trentadue anni dopo, al centro federale di Pietralata, Gabriele Catalano ha migliorato quello storico primato: il suo 15'43''17 è la ciliegina sulla torta con la quale la spedizione siciliana chiude i campionati italiani juniores e cadetti.

L'exploit del talento etneo vale l'argento e corona giorni esaltanti per il ragazzo tesserato per La Meridiana, che ha sfiorato il podio altre due volte giungendo quarto nei 400 sl in 3'59''32 e negli 800 sl in 8'12''85, crono quest'ultimo che gli ha permesso di migliorare il proprio record precedente addirittura di quasi dieci secondi.

Soddisfazioni in linea con quelle raccolte dal movimento siciliano, che ha centrato quattro medaglie, diversi primati e tanti miglioramenti individuali. L'altro argento è di Gianluca Messina della Nadir, piazzatosi secondo nei 100 sl juniores con il tempo di 50''69 e giunto a un soffio dal bis sul podio nei 50 sl (quarto posto in 23”36).

I due bronzi sono di Andrea Savoca della Sicilia Nuoto e Gianfranco Perna dell'Olympiapalermo: il catanese ha nuotato i 50 rana cadetti in 28''01 dopo aver chiuso le batterie con il miglior tempo (27''74) battendo il precedente primato regionale da lui stesso detenuto; il palermitano ha fermato i cronometri nei 200 rana cadetti a 2'01''30.

Applausi anche per Ludovica Lacca della Pol. Mimmo Ferrito che nei 200 farfalla cadetti ha firmato il nuovo primato regionale in 2’16”26 cancellando il precedente limite sulla distanza appartenente a Danila Vecchio e risalente al 2010. Quanto alle medaglie sfiorate, menzione extra per il quarto posto di Gianmarco Grifò, quarto nei 50 farfalla cadetti in 24”70.

