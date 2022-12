Lotti e Messina vincono la Maratona di Catania

Lorenzo Lotti della Corri Forrest ha vinto la quarta edizione della Naturosa Catania Marathon che ha visto ai nastri di partenza oltre mille corridori. L’atleta di Predappio ha fermato i cronometri sul tempo di 2h36’05» vincendo per la terza volta su quattro edizioni la maratona di Catania. Alle sue spalle l’etneo Sebastiano Foti della Podistica Messina che ha bissato la seconda posizione ottenuta lo scorso anno con il tempo di 2h42’28». Terzo posto per Vittorio Langella dell’Unione Sportiva Nave che ha chiuso in 2h51’51».

Tra le donne a trionfare è stata la veneta Tiziana Messina della Verona Runner Together Free che ha fermato il cronometro sul tempo di 3h24’29». Alle spalle dell’atleta di Verona si è piazzata Erika Lazzari della Run Spinea Run, che ha tagliato il traguardo in 3h36’50» precedendo la catanese Eleonora Suizzo dell’Esercito 62’ Reggimento in 3h39’45».

Nella mezza vittoria netta per la triatleta etnea Nicoletta Santonocito della Magma Team in 1h17’32» che ha preceduto Nadine De La Cruz deI Fiorino (1h23’03» il suo tempo) e Cristina Ventura della Magma Team che ha fatto segnare il tempo di 1h28’16».

Tra gli uomini successo per Matteo Lometti della Brancaleone Asti in 1h12’18». A completare il podio i giovanissimi triatleti del Magma team Riccardo Pavone e Daniele Gambitta che hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo di 1h14’48». Sulla 10,5 chilometri vittorie di Abdelkrim Boumalik dell’Atletica Canicattì in 35’06» e Barbara Trazzi della GSD Mombocar in 42’26».

© Riproduzione riservata