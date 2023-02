Pari tra Ortigia e Telimar, Piccardo: due squadre di eccellenza senza piscina

Finisce in parità 8-8 il derby fra Ortigia e Telimar valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Alla piscina Nesima di Catania, davanti a oltre 200 spettatori, le due squadre hanno provato a superarsi dando vita a una partita agonisticamente intensa e giocata punto a punto. Dopo un avvio di marca palermitana gli aretusei sono riusciti a rimanere in partita portandosi avanti sul finale prima di subire il pareggio del Telimar con il definitivo 8-8 grazie alla rete di Max Irving. Con questo risultato il Telimar raggiunge quota 31 in classifica a 3 punti di distacco dall’Ortigia che occupa la terza posizione alle spalle delle corazzate Pro Recco e Brescia. In evidenza nel derby Cassia e Ferrero, autori di una tripletta a testa, Napolitano e Condemi con un gol per uno dell’Ortigia; Del Basso, Giorgetti, Hooper e Irving del Telimar tutti autori di una doppietta.

«Partita equilibrata - ha commenta l’allenatore del Telimar Gu Baldineti - Poteva finire con una vittoria di misura dell’una o dell’altra squadra. L’unico rammarico è che sull’ultima azione avremmo potuto giocare meglio nella situazione superiorità numerica. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto». “Penso che la Sicilia due squadre così di alto livello non le abbia mai avute - ha detto l’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo - questa è stata la partita più bella del campionato per intensità e ardore agonistico. Devo fare i complimenti alle due squadre, è stata una bellissima sfida».

Sia Telimar che Ortigia stanno vivendo problemi logistici e sono spesso senza sedi di allenamento se non addirittura per giocare le partite ufficiali. «Noi non abbiamo una piscina e non sappiamo domani dove ci alleneremo - ha aggiunto Piccardo - il Telimar ha almeno la fortuna di avere una vasca esterna. E nonostante tutto riusciamo a rappresentare l’eccellenza della pallanuoto italiana, perché siamo la terza e quarta forza del massimo campionato».

