Pallanuoto, festa a Catania: l'Ekipe Orizzonte vince lo scudetto, è il 23esimo della sua storia

Catania festeggia, tripudio rossazzurro alla piscina di Nesima: l’Ekipe Orizzonte supera 8-6 in finale la Sis Roma in gara 4 e si aggiudica il tricolore. Un successo che la squadra catanese incassa per la ventitreesima volta. La serie contro le capitoline si è chiusa sul 3-1. Le atlete hanno prima perso gara 1, e poi hanno avuto uno scatto di orgoglio mettendo in campo tutta la loro grinta e la loro tenacia. Una accelerata che le ha portate alla conquista dello scudetto. Secondo trofeo della stagione, dopo la vittoria della Coppa Italia.

Tutte le pallanuotiste dell'Ekipe Orizzonte, allenate da Martina Miceli, hanno contributo alla vittoria. La gara comunque è stata moto equilibrata, entrambe le squadre hanno lottato senza sosta. Le capitoline, in vantaggio sino al 5-4 soprattutto grazie alla quaterna della mancina Andrews, hanno subito nel terzo tempo il ritorno di Morena Leone, autrice di una tripletta fondamentale nel momento di maggiore difficoltà. Di grande livello la prestazione della campionessa Tania Di Mario, che a 44 anni ha segnato il gol del 7-6 aprendo il break risolutivo completato da Marletta.

"Sono orgogliosa delle mie ragazze – ha detto la coach dell’Ekipe Orizzonte, Martina Miceli –. Mi stupisco che all'inizio dell'anno non ci danno tra le favorite, mentre poi arriviamo fino in fondo. Dopo la vittoria della Coppa Italia la squadra ha dimostrato di essere matura nelle partite che contano. Questo scudetto l'abbiamo conquistato giornalmente, con due date precise: dopo gara due della semifinale con Padova e a Roma dopo gara uno, quando siamo uscite sempre senza recriminare per le sconfitte. Tania Di Mario ha avuto il suo gran finale, doveva avere il giusto tributo perché la sua classe non si discute".

