«His Airness» sbarca in Sicilia, Michael Jordan col suo jet privato a Catania

«His Airness» è tornato in Sicilia. È tempo di Google Camp, un meeting esclusivo per le star dello spettacolo, premi Nobel e dirigenti di grandi multinazionali. Quest’anno sarà Sciacca ad ospitare l’evento, per l’esattezza al Verdura Resort e come ospite ci sarà anche Michael Jordan, il più grande giocatore di basket della storia.

Proprio lui è stato accolto da Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Fontanarossa, a Catania, dopo essere sceso dal proprio jet privato, rigorosamente targato “Jordan”. I numeri sulla coda dell'aereo? N236MJ. Che vuol dire? Number 23, la mitica casacca dei Chicago Bulls, sei come i titoli Nba conquistati, MJ come, ovviamente, Michael Jordan.