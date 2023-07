Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, Franco Caruso segna il miglior tempo nelle prove

Dopo un intenso ed esaltante sabato di prove, domani, domenica 9 luglio, entrerà nel vivo la 24ª cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con la scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina. A distinguersi nella classifica assoluta, al termine delle prove, sono stati alcuni dei nomi più attesi alla vigilia. A fare il miglior tempo della giornata, con 3’21”58, a bordo della sua Nova Proto Np01-2, è Franco Caruso (Scuderia Giarre Corse), vincitore dell’edizione della cronoscalata Giarre Montesalice Milo del 2021. Subito dopo, con il tempo di 3’26.99, si è piazzato al secondo posto Luigi Fazzino (Fazzino Motorsport) con la sua Osella Honda Pa 2000. Quest’ultimo, vincitore della scorsa edizione, non corre con la propria vettura, a causa di un guasto meccanico, ma con un’auto a noleggio. In terza posizione, il pilota Samuele Cassibba (Ateneo) a bordo della sua Nova Proto Np01-02, con il tempo di 3’28”40. A seguire Luca Caruso, Michele Puglisi, Alberto Chinnici, Orazio Maccarrone, pilota di casa, Francesco Ferragina e Orazio Marinelli. Per il Campionato Italiano Bicilindriche si è piazzato al primo posto, al termine delle prove, Andrea Currenti (Phoenix) che, a bordo della sua Fiat 500, ha registrato il tempo di 4’25.21. Secondo e terzo posto per Ivan Sebastiano Lizzio (Scuderia Giarre Corse) e Angelo Mercuri (New Generation Racing), entrambi a bordo di una Fiat 500. Nella Categoria Auto Storiche primo piazzamento per Antonio Piazza (A.S.P.A.S.), con una Lucchini Sp 90. Secondo e terzo posto, invece, per Ciro Barbaccia (Phoenix), a bordo di una Stenger – Osella, e per Andrea Barbaccia (Island Motorsport) con una Osella-Paganucci. La competizione è valevole per il Trofeo italiano velocità montagna Sud, per il vampionato siciliano, per il Trofeo di zona salita auto storiche – Tasz 2022 e per il Campionato Civm bicilindriche.

«Sono molto contento della giornata di prove – commenta Orazio Maccarrone, co-organizzatore e presidente della Scuderia Giarre Corse – Abbiamo registrato anche quest’anno una grande adesione da parte dei piloti. Questo per noi è un risultato molto importante perché significa che la nostra gara è diventata un appuntamento importante e atteso». Alle ore 9 i concorrenti ammessi al via si daranno battaglia, su due manches, lungo il percorso che da via San Paolo, a Macchia di Giarre, giungerà al traguardo, in via Monsignor Fichera a Milo, attraverso un tortuoso percorso di 6,4 chilometri con un dislivello di 473 metri ed una pendenza media del 7,31%. Oltre alla consueta diretta streaming sul canale Youtube di Naxos Proracing, la gara verrà trasmessa in diretta televisiva, su scala regionale, su Etna Channel, canale 199, grazie alla sinergia con Giesse produzioni. Da quest’anno, inoltre, ha preso forma un gemellaggio con il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, organizzatore della Cronoscalata di Gubbio. L’obiettivo è creare nuove forme di collaborazione per promuovere i rispettivi territori e prodotti enogastronomici. «Domani ci aspettiamo una bella gara, anche combattuta – dichiara Giuseppe Trovato – vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale - Venerdì abbiamo iscritto 189 vetture. Sono numeri importanti che ci inorgogliscono. Da quest’anno, tra l’altro, il gemellaggio con la Cronoscalata di Gubbio rappresenterà per noi un’importante vetrina su scala nazionale e quindi siamo molto fiduciosi anche per il futuro».