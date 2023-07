Il Catania cade rovinosamente, Viareggio campione d'Italia di Beach Soccer

Il Farmaè Viareggio è campione d’Italia 2023 di Beach Soccer. Nella finale scudetto della Serie Aon, giocata sulla sabbia del «Matteo Valenti Beach Stadium» in Versilia, i bianconeri hanno battuto per 9-2 il Catania conquistando il tricolore. Quello dei ragazzi del tecnico Francesco Corosiniti è il secondo scudetto della storia del club, ed è arrivato grazie alle reti di Carpita e Ze Lucas (doppiette), Bertacca, Fazzini, Petracci, Leo Martins e Remedi. Per il Catania a segno Giordani e Catarino.