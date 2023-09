Pallanuoto: solo Ortigia passa il turno in Coppa Italia, fuori Telimar Palermo e Nuoto Catania

Gruppo di qualificazione di Coppa Italia agrodolce per le siciliane. L’unica a passare il turno dal Girone C è l’Ortigia che ha chiuso il raggruppamento al comando a punteggio pieno con tre vittorie su tre incontri. Alle sue spalle la Rari Nantes Salerno con 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Siracusani e campani passano al concentramento finale a 8.

Eliminate Telimar Palermo e Nuoto Catania. I palermitani hanno pareggiato 15-15 con la Nuoto Catania, perso 9-11 contro Ortigia e pareggiato 11-11 contro Salerno. Gli etnei hanno perso contro i campani 14-12 e contro i siracusani 18-6. Ortigia-Salerno, invece, è finita 12-4.

«Il bilancio è positivo - ha detto l’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo - abbiamo raggiunto uno degli obiettivi stagionali, ossia la Final Eight di Coppa Italia. Ora dobbiamo cercare di qualificarci anche al prossimo turno di Euro Cup. La squadra è in costruzione, bisogna migliorare nella qualità del gioco, perché a volte non va bene, non acceleriamo quando dobbiamo accelerare e non rallentiamo quando è necessario farlo. Purtroppo, in questo periodo si gioca spesso e non è facile limare i dettagli. C’è poco tempo per lavorare. Noi, in queste ultime due settimane, ne abbiamo avuto davvero poco».