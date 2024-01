Rissa nel campo di basket a Catanzaro, il padre di un giocatore colpisce un atleta del Giarre

Due giocatori avversari vengono alle mani, si accende un parapiglia e dalle tribune scende in campo il padre di uno dei due atleti che colpisce con uno schiaffo l’avversario. È accaduto ieri sera (21 gennaio) a Catanzaro nel corso della partita di basket valida per il campionato di serie C tra Basket Academy Catanzaro e Basket Giarre.

L’episodio è avvenuto all’ottavo minuto del primo quarto quando, secondo la ricostruzione fatta dalla stessa società catanzarese sul proprio profilo Facebook, il giocatore di casa Agosto e l’ospite Saccone «si sono scambiati dei colpi, pur essendo finiti a terra e con palla lontana». Entrambi sono stati espulsi, ma nel frattempo, si legge nel post, «il grave della vicenda è stata la conseguente invasione di campo da parte di membri dei rispettivi staff, dei quali due, uno per parte, espulsi anche loro». E infine l’invasione di uno spettatore, padre del giocatore catanzarese, che ha colpito con uno schiaffo l’atleta ospite.