Endas porta il tennis e la pallavolo sulla neve dell'Etna

Giocare a tennis o a pallavolo sulla neve? Sì, si può. Ed è quello che si farà nel fine settimana tra il 23 e il 25 febbraio sull’Etna, a Monte Conca, in località Piano Provenzana, nel territorio di Linguaglossa. Praticare sport in uno scenario unico è una possibilità aperta a tutti grazie ai tornei amatoriali di Endas Sicilia di snow tennis e snow volley, entrambi inseriti all’interno del programma del Pistì Snow Trophy 2024.

L'origine

Il Pistì Snow Trophy è nato nel 2019 ed è cresciuto negli anni fino a diventare tappa fissa del campionato nazionale maschile e femminile di snow volley della Fipav, federazione italiano pallavolo, che quest’anno è in calendario nella giornata di domenica 25 febbraio. In puro stile Endas, ci sarà spazio anche per gli amatori che vorranno cimentarsi con schiacchiate e bagher sulla neve. L’appuntamento con lo snow tennis è invece fissato per sabato 24 febbraio. Anche in questo caso, non importa il livello di abilità, l’importante è divertirsi e muoversi a circa 1.800 metri sul livello del mare, lontani dal caos e dall’inquinamento delle grandi città.