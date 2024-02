Lotta, poker dei ragazzi del Meeting Giarre ai campionati italiani Under 17 di Ostia

Mentre i giovani cadetti del Meeting Giarre, sabato 24 febbraio, hanno portato sugli scudi il club jonico-etneo del Meeting, con i primi posti a 61 kg di Sara Sorbello, di Gabriele Vecchio a 60 kg e di Gabriele Pavone a 71 kg. Poker quindi e convocazione in Nazionale per un collegiale pre Europeo per i tre giovani a partire dal 28 febbraio a Roma, presso il Centro Sportivo Olimpico della Cecchignola. Collegiale che proseguirà con il raduno della Nazionale maggiore di cui farà parte Bianca Contrafatto dal 6 marzo, meeting che ospiterà varie nazioni europee.

Rientrata a Giarre la squadra è stata accolta con grande entusiasmo per i traguardi conquistati. Il maestro Sorbello traccia un'analisi, non nascondendo il suo orgoglio: «Sono molto soddisfatto dalla prestazione sportiva delle mie atlete e dei miei atleti perché, oltre alla loro ottima performance, hanno dimostrato di essere cresciuti sia tecnicamente che tatticamente. Il lavoro paga e i ragazzi lo hanno dimostrato, allenandosi con impegno e tenacia, continuando comunque a studiare e a frequentare la scuola. Come ho sempre sostenuto, lo sport agonistico non è alternativo all’impegno scolastico».

I giovani campioni del Meeting Giarre, saranno di nuovo sui tappeti di gara a Roma per i Campionati Italiani Juniores di lotta olimpica il prossimo 24 marzo.