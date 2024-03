Catania ospiterà il Trofeo Coni 2024: gare in cinquanta impianti sportivi

Dal 3 al 5 ottobre 2024 Catania ospiterà il Trofeo Coni, manifestazione alla quale parteciperanno tutte le rappresentative delle regioni d’Italia e riservata alle atlete e agli atleti under 14. Lo ha ufficializzato il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò al sindaco di Catania Enrico Trantino e all’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi, allo stadio Olimpico di Roma, a margine del vittorioso match dell’Italia con la Scozia per il sei nazioni di rugby.

Il Trofeo Coni è un evento che coinvolge circa 5.000 partecipanti tra atleti, tecnici e dirigenti, che si disputeranno i tornei di oltre 50 discipline con 44 federazioni sportive. Il titolo sarà assegnato alla regione che otterrà più punti nella somma dei risultati delle varie discipline. La Sicilia lo scorso anno si è piazzata al secondo posto assoluto e si sta preparando per arrivare alla prima vittoria.

«Siamo felici e orgogliosi - hanno detto Trantino e Parisi - per questo importante alla città di Catania. Abbiamo vinto la concorrenza di altre regioni, perché è stato riconosciuto dagli organi federali che Catania ora dà ampie garanzie per la riuscita grazie alla disponibilità dell’impiantistica sportiva necessarie, delle strutture ricettive e dell’esperienza dei dirigenti sportivi che vi operano nelle varie discipline. Un successo corale che va annoverato anche all’impegno di Sergio D’Antoni, presidente Coni Sicilia, e di Enzo Falzone, vicepresidente vicario regionale. A brevissimo -hanno aggiunto il sindaco e l’assessore allo Sport - si metterà in moto la macchina organizzativa di un evento, che per il numero di atleti e dirigenti coinvolti si avvicina alle Universiadi del 1997, a vantaggio della reputazione della città di Catania e a beneficio di albergatori e operatori dell’indotto».