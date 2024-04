Carlotta Ferlito aggredita a Milano: «Mi hanno sputato addosso tra l'indifferenza di tutti»

Carlotta Ferlito, ex ginnasta catanese, è stata aggredita mentre passeggiava a Milano e raggiunta da alcuni sputi. È la stessa ex atleta della Nazionale a raccontare quanto accaduto, attraverso un video messaggio su Tik tok. passeggiata in strada, a Milano, si è trasformata in un incubo.

«Stavo camminando, sono vestita normalissima, e mi fermano questi due soggetti col motorino e chiedono l’Instagram (l’account, ndr)». Carlotta a quel punto, non volendo provocare una reazione, ha risposto «domani mattina te lo do», continuando a camminare. «Loro si fanno insistenti - continua a raccontare l'uomo -, uno stava scendendo dal motorino, allora io dico di no. Il semaforo diventa verde, lui riparte e… mi ha sputato».

«Sono choccata. Non contenti, hanno fatto il giro e uno mi ha sputato di nuovo. Non ho parole… avranno avuto 15 anni, o 17, non erano italiani perché non parlavano benissimo italiano. Milano… bella Milano».

Dopo poco, l'ex ginnasta ha pubblicato un nuovo video: «Mi hanno vista tutti, nessuno mi ha dato nemmeno uno sguardo di conforto. Questa è la cosa più triste».