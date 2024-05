Tutto pronto a Pedara per la Granfondo Giro dell'Etna, Visconti ospite d'onore

Il 19 maggio è alle porte e Pedara si prepara ad accogliere la quarta edizione della Granfondo Giro dell'Etna. Quello di quest'anno, oltre che ad essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione, rappresenta anche un banco di prova importante per la società organizzatrice, la Ciclistica Catanese con in testa Marco Compagnini e tutto il suo staff, in vista della prossima edizione, valida come campionato italiano Master Fci.

Confermata la Stella di «Evento Certificato»

Tante le novità per questa edizione, ma intanto l'evento incassa per il secondo anno consecutivo, la Stella di «Evento Certificato», un bollino doc della commissione formata da Federciclismo, Acsi e Formula Bici, che tiene conto di diversi aspetti della manifestazione al fine di garantirne la qualità e gli standard.

La campionessa italiana in carica tra i partenti

L'organizzazione punta sulle donne e sceglie un volto femminile tra gli Amatori di fama nazionale per l'edizione 2024. Tra gli iscritti invitati infatti figura Loretta Giudici, campionessa italiana in carica Granfondo e Mediofondo. La fortissima atleta di Amesano (Fr), tesserata con la Anagni Ciclismo, ha infatti vinto la XIV edizione della Granfondo Terre dei Varano che ha assegnato lo scorso anno il titolo di campione italiano Granfondo. La Giudici, 44 anni, avrebbe meritato un percorso diverso se avesse iniziato a gareggiare nelle giovanili, ma che invece ha scoperto il ciclismo molto tardi. Nel 2021 ha conquistato il terzo posto assoluto alla 26ª edizione della Gran Fondo Dolomiti Sportfull, la gara più dura in assoluto nel panorama ciclistico nazionale ed internazionale. Anche quest'anno già tante vittorie e podi di prestigio. È infatti arrivata terza assoluta alla Granfondo Strade Bianche e vinto la Gran Fondo Fara in Sabina, ad aprile ha stravinto nella Gran fondo Rerum Novarum, dove ha preceduto di quasi 9 minuti Agnese Giambenedetti e di 13’34” la spagnola Beatriz Gallego Fernández.