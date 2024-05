Pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte di Catania è campione d'Italia

Per la quinta volta consecutiva, la ventiquattresima di sempre, l’Ekipe Orizzonte Catania è la società campione d’Italia della pallanuoto femminile. Davanti a circa 800 spettatori accorsi sugli spalti della piscina di Nesima di Catania, la formazione siciliana ha sconfitto nella decisiva 'gara 3' di finale la Plebiscito Padova per 14 a 12. L’Ekipe Orizzonte Catania e la Plebiscito Padova si contendevano il titolo nazionale per la quinta volta nella storia. Due successi per parte nelle finali precedenti, le patavine avevano prevalso nel 2017 e 2018, le catanesi nel 2021 e 2022. In gara 1 le venete erano riuscite ad espugnare le acque catanesi ma nella successiva gara 2 le siciliane allenate da Martina Miceli avevano pareggiato la serie.