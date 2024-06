Acireale in lacrime per Vincenzo Pulvirenti, giovane arbitro morto a 32 anni: «Il tuo sorriso non si spegnerà mai»

Choc, dolore e incredulità ad Acireale per la morte di Vincenzo Pulvirenti, giovane arbitro stroncato da una malattia. Ha lottato fino all'ultimo, ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Aveva 32 anni e la sua scomparsa ha gettato in un profondo sconforto tutti coloro che lo conoscevano, che lo descrivono come «un ragazzo coraggioso, un eroe dei giorni nostri».

Vincenzo Pulvirenti era una grande appassionato di sport e stimato arbitro delle società calcistiche del territorio. «Eri il nostro fiore all’occhiello… Ti sei avvicinato a noi giovanissimo - scrivono dal Csi Acireale -. Ti abbiamo lanciato da subito: il progetto Arbitri Nazionale Under era tuo!!! Hai avuto l’onore di rappresentarci alle finali nazionali… Avevi nel cuore la passione per il calcio a cinque, per i bambini, per il Csi. Ti abbiamo sempre apprezzato per il tuo amore verso i più piccoli, che educavi attraverso lo sport, a cominciare dalla tua piccola Piano D’Api. Il tuo Servizio da Arbitro in associazione si è dovuto interrompere a seguito della tua malattia - proseguono - che non ti ha permesso più di fare tutto ciò che più amavi; ma tu non ti sei mai arreso, hai combattuto sempre a testa alta, con dignità e con quel sorriso che ci hanno riempito di te. Fai correre i bambini in cielo, porta il tuo sorriso e non dimenticarti di portare con te il pallone di calcio a 5, sempre tra le braccia, il tuo taccuino e fischietto. Noi ti ricorderemo come esempio vivo di servizio incondizionato. Fai buon viaggio e riposa in pace».