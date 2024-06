Lotta olimpica, tre giovani di Giarre in nazionale under 17 per gli Europei in Serbia

Campionessa Italiana assoluti kg 65- Bianca Contraffatto Campionessa Italiana Juniores kg 65- Bianca Contraffatto Campionessa Italiana under 17 kg 61- Sarà Sorbello Campione Italiano Juniores kg 97- Angelo Aleo Campione italiano Universitario kg 90 – Riccardo Brogna Campione Italiano Under 17 kg 60- Gabriele Vecchio Campione Italiano Under 17 kg 71- Gabriele Pavone.

Giarre fra le capitali della lotta olimpica giovanile. Parlano i risultati. Con il mese di luglio si concluderà la stagione agonistica federale del settore lotta della FIJLKAM (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), visto che ad agosto si svolgeranno i Giochi olimpici estivi, a Parigi. È stato un semestre agonistico pieno di gare, chiuso con delle belle prestazioni per il sodalizio giarrese Sport Meeting del Maestro Franco Sorbello, che opera come società di eccellenza del settore lotta e judo nell’interland jonico-etneo sin dal 1983.

Titoli italiani che sono valsi la convocazione in azzurro ai raduni di preparazione, con le nazionali di categoria, che disputeranno gli Europei a partire dal 25 giugno fino alla prima decade di luglio, a Novi Sad, in Serbia: una scelta obbligata quello dello spostamento dalla Polonia, per motivi bellici. Il Campionato Europeo junior, si svolgerà a seguire nella stessa sede dei cadetti, in Serbia.

Orgoglioso di questi risultati, ma non stupito, il maestro Franco Sorbello, che non nega aspettative soprattutto per Bianca Contraffatto in ordine a qualche podio Europeo: «Bianca è un’atleta ben presente nel panorama italiano da qualche anno ed è tra le giovani promesse azzurre più talentuose. Purtroppo si è dovuta fermare qualche settimana per una piccola infrazione al pollice, ma ha ripreso a lavorare molto forte in preparazione dell’europeo junior di luglio, infatti in questo momento sta ultimando la sua preparazione in Ungheria, insieme alle altre azzurre».