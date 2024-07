Judo, campionato nazionale Kata: le atlete di Riposto conquistano il bronzo

Sin dall’inizio della giornata, che ha visto la partecipazione di tanti atleti provenienti da tutta l’Italia, si è capito che il livello tecnico delle coppie era alto e i giudici quasi tutti di livello internazionale erano molto attenti nel giudicare, vista l’importanza della gara. L’Asd Scuola Judo Samurai di Riposto del maestro Giovanni Tomarchio era presente con la coppia Germana Toro e Paola Tomarchio che gareggiavano nel Kata: Ju no kata (forme dell'adattabilità) uno dei 7 kata ufficiali del Kōdōkan Jūdō Institute di Tōkyō creato da Jigorō Kanō nel 1897 circa, caratterizzato da movimenti fluidi e precisi, da azioni di distensione muscolare isometrica e da un'attività aerobica molto intensa). Le atlete etnee hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale dopo aver partecipato durante l’anno 2024 a diverse competizioni nazionali. Le ragazze alla loro prima esperienza ad un evento così importante erano molto emozionate, ma erano coscienti della responsabilità di ben figurare. Il maestro Giovanni Tomarchio, presente alla competizione, ha espresso la sua soddisfazione per questo importantissimo traguardo delle sue atlete Paola figlia d’arte e Germana, visto che in meno di due anni di pratica sono riuscite ad ottenere un risultato prestigioso.

Questi risultati finali completano la Ranking List Nazionale, attraverso la quale si determineranno le convocazioni per i campionati del mondo Kata a Las Vegas (USA) del 9 e 10 novembre. Ancora da disputare solamente l'Eju Kata Tournament a Madrid (Spa) per completare il quadro dei kata ancora incerti e poi la squadra italiana sarà definitiva. La commissione nazionale è rimasta molto soddisfatta dal numero dei partecipanti e dall'ottimo livello tecnico delle coppie, ed in particolare quelle dell’Under 18, con molti dei giovani già competitivi, il che costituisce un’ottima base sulla quale lavorare. Particolarmente soddisfatta anche per aver portato questa competizione per la prima volta nel Palafijlkam, in condivisione con le più importanti competizioni degli sport federali. Il prossimo appuntamento in programma, il raduno nazionale ed i campionati italiani ata a squadre per regioni a fine novembre.