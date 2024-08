Parigi 2024, fidanzati alfieri: chiusura a Paltrinieri e alla siciliana Fiamingo

Una coppia, anche nella vita, a rappresentare l’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi. Sono Gregorio Paltrinieri e la catanese Rossella Fiamingo i portabandiera azzurri domani (11 agosto), quando allo Stade de France, calerà il sipario sulle olimpiadi della capitale francese. I due, che sono fidanzati da tre anni - galeotte le passate Olimpiadi a Tokyo con annuncio social a gare completate -, sfileranno davanti alla delegazione italiana.

Il campione di nuoto, che è stato impegnato fino alla fine con la gara nella contestata Senna, chiudendo la 10 km solo al nono posto, ha invece lasciato il segno in piscina con l’argento e il bronzo nei 1500 e 800 stile libero. La spadista si porta invece a casa l’oro nella prova a squadre: i due fidanzati hanno gareggiato in contemporanea lo scorso 30 luglio, conquistando il podio a distanza di un quarto d’ora. E Fiamingo è rimasta nella Ville Lumiere al fianco di Super Greg che ha concluso solo ieri le sue gare. Dunque una scelta di coppia anche per la sfilata finale in virtù dei risultati ottenuto dai due azzurri ai Giochi (in apertura sul battello sulla Senna a sventolare il tricolore erano stati Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo). Tre anni fa invece in Giappone la bandiera era stata consegnata a Marcell Jacobs, grande protagonista a Tokyo con il doppio oro nei 100 e nella staffetta 4X100.