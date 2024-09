Cenere vulcanica, salta la cronoscalata Catania-Etna del Centenario

L’edizione del Centenario della cronoscalata Catania-Etna non si terrà a causa dei recenti episodi parossistici dell’Etna. La cenere vulcanica e, quindi, ragioni di sicurezza per i piloti, hanno indotto le Istituzioni a revocare l’autorizzazione dell’iniziativa. A renderlo noto è il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano di San Lio (nella foto).

«Nonostante la programmazione effettuata per tempo dai competenti Uffici e dal Consiglio direttivo dell’Ente - afferma Magnano di San Lio - purtroppo i siti di riferimento indispensabili e determinanti per la buona riuscita della gara anche dal punto di vista del richiamo turistico, ossia l’Etna e il Parco, non ne hanno permesso la realizzazione. I tentativi di recuperare la gara in un altro periodo dell’anno - aggiunge Magnano di San Lio - sono stati purtroppo vani. Si era riusciti a ottenere, proprio per la voglia di realizzare l’edizione del Centenario, una nuova data per la fine di settembre, ma, ragioni normative non permettono la realizzazione della corsa in territorio dell’Ente Parco, dopo la metà di questo mese: cambiare sito, significherebbe svilire il fascino e la tradizione della gara. Assicuro l’impegno anche per la prossima stagione come presidente ma anche come appassionato del settore».