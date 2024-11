Catania, pallanuoto: quinta vittoria di fila per l'Ekipe

Ekipe Orizzonte in forma smagliante, si conferma capolista a punteggio pieno. Quinta vittoria in altrettante partite di campionato per le catanesi, che hanno superando il Bogliasco davanti ai propri tifosi per 16-5 alla piscina di Nesima, salendo così a quota 15 punti in classifica.

Gara indirizzata sin dal fischio d’inizio, con le etnee avanti 6-2 alla fine del primo parziale. Tutte a favore delle rossazzurre anche le altre tre frazioni di gioco, rispettivamente per 2-1, 4-1 e 4-1. Charlize Andrews è stata la top scorer assoluta del match con 4 gol. Già martedì l’Ekipe Orizzonte giocherà in casa del Rapallo l’anticipo della sesta giornata di Serie A1, mentre sabato prossimo le rossazzurre affronteranno il Sant Andreu in Spagna nella terza giornata del girone D di Champions League.

«Con il Bogliasco era una partita importante - ha detto Gaia Gagliardi, numero 9 dell’Ekipe e autrice di due reti - per migliorare e acquisire maggiore sicurezza e quindi siamo entrate in acqua con l’intento di far bene. Lo stesso vale per le prossima sfide contro Rapallo e Sant Andreu, che affronteremo con il medesimo atteggiamento.