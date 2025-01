Accesero fumogeni durante gara, Daspo a 3 ultras del Paternò

Il questore di Catania ha emesso un Daspo nei confronti di tre ultras del Paternò Calcio accusati di aver acceso diversi fumogeni il 17 dicembre 2024, nella curva sud dello stadio Falcone Borsellino durante il derby con l’Acireale in una gara di calcio valida per il girone I del campionato di serie D.

I tre sono stati anche denunciati da agenti di polizia del commissariato di Adrano per utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per due ultras il provvedimento è della durata di un anno, mentre per il terzo è di quattro anni in quanto in precedenza raggiunto da un medesimo provvedimento per gli incidenti provocati nel settembre del 2024 in occasione della partita di Coppa Italia di Serie D tra il Paternò e la Nuova Igea Virtus.