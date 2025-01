Scherma, il catanese Luigi Mazzone è il nuovo presidente della federazione

Luigi Mazzone (al centro nella foto assieme al nuovo consiglio federale) è il nuovo presidente della Federazione Italiana Scherma. È l’esito, un pò a sorpresa, dell’assemblea elettiva che si è svolta oggi (19 gennaio) al Salone d’Onore del Coni a Roma. Mazzone, 51 anni di Catania, neuropsichiatra infantile, mental coach della Nazionale italiana di spada, alle urne ha ottenuto 245 voti battendo il presidente uscente Paolo Azzi che ne ha ottenuti 197.

«Sono molto emozionato. Grazie all’assemblea che ha accordato la fiducia, grazie e un applauso ad Azzi per questo confronto. Proverò a mettere energia e passione al servizio della nostra federazione». Sono le prime parole di Luigi Mazzone, neo presidente eletto della federscherma. «Ora inizia una nuova fase e dobbiamo rispettare gli impegni assunti e mettere tutti d’accordo perchè c'è anche chi la pensa diversamente - prosegue il neo presidente -. La differenza l’ha fatta la bontà del progetto e delle nostre linee. In campagna elettorale ci siamo interfacciati con tutti. Evidentemente c'era una breccia in cui entrare visto che il vecchio presidente era al primo mandato. È una vittoria di squadra», conclude Mazzone.