Intelligenza artificiale, il progetto Nex Vision dell'Università di Catania a Barcellona

Next Vision, lo spin-off dell'Università di Catania, è stato ammesso dall’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE) a partecipare al «Mobile World Congress», il più importante evento per le aziende del settore Mobile che si terrà a Barcellona dal 28 febbraio al 3 marzo del prossimo anno.

Lo spin-off è stato già premiato, nell’ottobre scorso, al forum Borsa della Ricerca, evento dedicato alle aziende e startup che si occupano di tecnologie del futuro.

Next Vision progetta e sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale capaci di trasformare immagini e video acquisiti mediante telecamere fisse, mobili e indossabili in informazioni semantiche. Le soluzioni di Intelligenza artificiale sviluppate da Next Vision hanno lo scopo di portare innovazione tecnologica negli ambienti in cui gli esseri umani vivono e lavorano mediante la comprensione dell’ambiente in cui questi operano, con molteplici scenari applicativi.

