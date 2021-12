Mattoni dalla cenere vulcanica, progetto dell'ateneo catanese premiato dall'Accademia dei Lincei

È stata assegnata a Claudio Finocchiaro del Dipartimento di Scienze biologiche, Geologiche e ambientali dell’Università di Catania la borsa di studio per la mobilità europea finanziata dall’Accademia Nazionale dei Lincei.

Grazie alla borsa di studio della durata di cinque mesi, l’assegnista etneo svilupperà un progetto di ricerca finalizzato all’utilizzo della cenere vulcanica per la realizzazione di mattoni refrattari all’Institut de recherche sur les céramiques (IRCER) di Limoges in Francia, sotto la supervisione della prof.ssa Sylvie Rossignol.

Il prestigioso premio rientra nelle quattro borse proposte dall’Accademia Nazionale dei Lincei per discipline scientifiche comprese nella classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali (Astronomia, Matematica, Geologia e Paleontologia e, inoltre, Scienze biologiche e applicazioni).

«Questo progetto continua sulla scia delle ricerche condotte da Finocchiaro durante il suo dottorato di ricerca e all’interno del progetto Advanced Green Materials for Cultural Heritage –di cui l’Università di Catania è capofila» spiegano i docenti Germana Barone e Paolo Mazzoleni, responsabili scientifici del progetto AGMforCuHe.

