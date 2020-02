Segnali di risveglio dall'Etna, il video dall'elicottero: ecco il vulcano fumante

È intensa in questo momento l'emissione di gas sull'Etna. È quanto mostrato in un video girato da due vulcanologi esperti dell'Ingv di Catania a bordo di un elicottero della Guardia costiera in sorvolo sui crateri sommitali del vulcano attivo più alto d'Europa.

Alle prime luci dell'alba i vulcanologi Branca e Lodato sono stati imbarcati sull'elicottero AW139 della Guardia Costiera, in dotazione alla base aeromobili di Catania, e hanno eseguito un sopralluogo ad alta quota per monitorare e registrare le attività vulcaniche in corso.

L'attività di monitoraggio continuerà nei prossimi mesi sull'Etna e anche sullo Stromboli.

