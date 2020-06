Operazione antimafia a Catania, il video delle carrozze sequestrate ai boss

In questo video, i calessi pregiati e le carrozze sequestrati a Catania a due pluripregiudicati, Salvatore Amato, di 65 anni, e Francesco Scuderi, di 33 anni, detenuti in quanto condannati con sentenza definitiva per associazione mafiosa.

Fra i beni sequestrati anche nove beni immobili, tra cui 6 appartamenti tutti in via Belfiore, 2 abitazioni in via Vetrano e un’area urbana in via Ferrera dove, un tempo, sorgeva una stalla, 2 motoveicoli e 5 autovetture di piccola/media cilindrata, una società di autonoleggio, la Nicu Car srl, e diversi rapporti finanziari, per un valore stimato in un milione di euro.

