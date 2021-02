Grammichele, a 17 anni rapina un supermercato armato di pistola con il complice 14enne: arrestato

A 17 anni rapina un supermercato armato di pistola ma le telecamere di videosorveglianza lo incastrano. Accade a Grammichele, dove i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato il giovane, ritenuto responsabile di rapina aggravata, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Il minorenne, con l’aiuto di un complice 14enne, ha fatto irruzione col volto travisato ed armato di pistola all’interno dell'esercizio commerciale in via Cialdini e ha costretto la titolare a consegnare i 400 euro contenuti nel registratore di cassa per poi dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe.

I militari, intervenuti sul posto, oltre a recuperare e sequestrare una pistola scacciacani ritrovata nei pressi dell’ingresso del supermercato insieme allo scaldacollo utilizzato per celare il volto di uno dei rapinatori, hanno immediatamente analizzato le immagini registrate dalle telecamere.

Iniziate le ricerche, hanno rintracciato il malvivente in una strada del centro cittadino notando subito che calzava le stesse scarpe di uno dei soggetti che poco prima avevano preso d’assalto il supermercato. Durante le verifiche, il 17enne e un 14enne, trovato in sua compagnia, hanno minacciato i militari aggredendoli e frantumando con un pugno il lunotto posteriore dell’autovettura di servizio.

Reazione violenta che il 14enne ha replicato una volta giunto in caserma all’interno della quale, con un calcio, ha danneggiato il vetro del box del militare addetto alla ricezione del pubblico. Per il più giovane è scattata la denuncia per resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, mentre il 17enne, assolte le formalità di rito, è stato associato al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.

