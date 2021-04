Assaltava supermercati, banche e farmacie: arrestato a Paternò un rapinatore autore di 5 colpi

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 41enne belpassese Salvatore Sambataro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania. Sambataro è accusato di aver compiuto una serie di rapine nei supermercati di Paternò, Belpasso e Biancavilla. Cinque i colpi che gli sono contestati.

Già lo scorso 18 febbraio i militari, sulla scorta degli immediati accertamenti investigativi conseguenziali ad una rapina commessa il giorno 1° febbraio in un istituto bancario paternese in Piazza Indipendenza, avevano proceduto al fermo d’indiziato di delitto nei confronti dell’uomo, poi convalidato dal gip, il quale nel corso della rapina si era ferito alla mano con il taglierino utilizzato per terrorizzare i presenti.

Sambataro era diventato una vera e propria piaga per i supermercati paternesi e dei vicini paesi di Belpasso e Biancavilla, assaltati armato di pistola e con un ciclomotore Honda. Il rapinatore utilizzava le casse degli esercizi commerciali depredati come veri e propri sportelli bancomat.

In totale sono 5 le rapine oggetto di contestazione, con un bottino di circa 4 mila euro, per le quali i militari sono giunti alla sua identificazione con l’attenta disamina degli elementi investigativi acquisiti. Nel corso di una delle rapine a Belpasso, il responsabile dell'esercizio commerciale con grande coraggio lo aveva affrontato, riuscendo a disarmarlo ma non riuscendo ad impedirne la fuga a piedi.

In quell’occasione i militari avevano recuperato la pistola utilizzata dal rapinatore, rivelatasi una pistola a salve priva del tappo rosso, e avevano sequestrato lo scooter che l'uomo aveva lasciato con il motore acceso per fuggire dopo il colpo. Gli elementi utili per la certa identificazione del rapinatore sono stati vagliati dal gip. Sambataro è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza a seguito delle rapine già contestategli ai danni della banca e di una farmacia di Paternò.

© Riproduzione riservata