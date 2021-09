Acireale, il video choc degli spari alla prima comunione: carabiniere gravemente ferito

La sparatoria è avvenuta sul sagrato della chiesa. E sono stati momenti di panico quelli vissuti alle porte di Acireale nel Catanese.

In questo video ecco il momento in cui un carabiniere di 43 anni, libero dal servizio, è stato ferito gravemente al collo con un colpo di pistola durante una lite davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ammalati, mentre era in corso la celebrazione della Prima Comunione di un gruppo di giovani.

Il militare, che presta servizio al comando Stazione di Aci S.Antonio, sarebbe intervenuto per separare alcune persone coinvolte in una rissa. Uno dei coinvolti nella lite a un certo punto avrebbe estratto dalla tasca una pistola esplodendo alcuni colpi che avrebbero centrato il sottoufficiale.

Dopo un intervento chirurgico il carabiniere è stato dichiarato fuori pericolo di vita ma secondo i medici potrebbe rischiare danni permanenti.

