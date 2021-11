Paternò, il fiume Simeto si ritira dopo la piena ed emerge un antico tracciato

Il fiume Simeto si è ritirato dopo la piena, causata dalle piogge, ed è emerso un manufatto antico. Ecco le prime immagini video del recente ritrovamento dell'infrastruttura portuale-stradale adiacente al ponte romano di Pietralunga a Paternò. «Questo ritrovamento casuale, dovuto all'ennesima modifica dell'alveo del Simeto - spiega Francesco Finocchiaro, presidente di Archeoclub d’Italia - offre l'occasione per trovare le conferma agli studi e alle ricerche condotte negli ultimi 30 anni. Grazie a questa scoperta è finalmente possibile ricostruire con evidenze archeologiche i tracciati della mobilità storica che collegava Hybla Major (l'attuale Paternò) con Centuripe. Adesso serve tutelare questa testimonianza, studiarla e rilevarla e predisporre la messa in sicurezza. Siamo sicuri che gli enti preposti si attiveranno rapidamente».

«Dopo le recenti scoperte nell'area delle Salinelle di Paternò (il santuario) e gli studi più recenti sul nome della città e sulla sua morfogenesi urbana, dall'antichità ad oggi - continua Finocchiaro -, siamo pronti per una nuova stagione di scoperte, studi e di scavi archeologici per riaprire il dibattito ormai secolare: la città di Paternò non è di origini medievali, al contrario ha una sua storia pre-cristiana, pre-greca e le tracce sono ancora tutte da scoprire sulla sua parte più preziosa: la sua acropoli».

