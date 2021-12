Nicolosi, corsa clandestina di cavalli bloccata dai carabinieri: 7 denunciati

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno interrotto a Nicolosi una gara clandestina di cavalli, denunciando in stato di libertà 7 pregiudicati, responsabili in concorso dei reati di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimento tra animali e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto è stato ricostruito, i militari dell’Arma avevano appreso che si sarebbe tenuta una orsa clandestina di cavalli che, tra l’altro, avrebbe visto la partecipazione di un pubblico che si preannunciava particolarmente numeroso, attirato anche dall’elevata posta in palio a disposizione del vincitore quantificata in ben 50 mila euro. Effettivamente, come si vede nel video, i militari hanno constatato la presenza di diverse centinaia di persone radunatesi a bordo strada per assistere all’evento e pertanto al fine di evitare incidenti, hanno allontanato riuscendo a bloccare uno dei due furgoni utilizzati per il trasporto degli animali in gara. Sequestrato un cavallo, consegnato in custodia al centro per l'incremento ippico della sicilia, ed elevate multe per quasi cinquemila euro.

© Riproduzione riservata