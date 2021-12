L'ambulanza della morte di Biancavilla, barelliere di Adrano arrestato dopo la condanna

I carabinieri di Catania hanno arrestato Agatino Scalisi, di Adrano, uno dei barellieri imputati nell’ambito dell’inchiesta «Ambulanza della morte». Il provvedimento, richiesto dalla Procura, fa seguito alla condanna dell’uomo a 30 anni di reclusione per omicidio volontario pluriaggravato ed estorsione aggravata dall’avere favorito attività illecite di clan mafiosi.

La sentenza è stata emessa il 25 novembre scorso dal gup Carla Valenti, che ha accolto la richiesta del pm Andrea Bonomo, a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. Secondo la ricostruzione della Procura distrettuale, basata su dichiarazioni di testimoni e parenti delle vittime, condivisa dal giudice, i malati sarebbero stati uccisi durante il trasporto con ambulanza privata dall’ospedale di Biancavilla alle rispettive abitazioni, tramite iniezioni di aria per via endovenosa procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali. Obiettivo guadagnare i 200-300 euro di «regalo» che la famiglia gli avrebbe dato per la «vestizione» della salma. Soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano.

Scalisi, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato condannato per un solo episodio di omicidio commesso ai danni di una anziana signora gravemente malata, trasportata il 05 aprile del 2014. Un altro barelliere, Davide Garofalo, è stato già condannato dalla Corte d’Assise di Catania il 20 maggio del 2021 per tre diversi episodi di omicidio aggravato commessi tra il 2014 e il 2016, ed ha presentato appello contro la sentenza.

Entrambi sono stati inoltre condannati per estorsione aggravata ai danni della ditta di onoranze funebri dei fratelli Giuseppe e Luca Arena, poi divenuti testimoni di giustizia.

L’inchiesta della Procura di Catania era scaturita da un servizio della trasmissione tv «Le Iene». Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Paternò e del comando provinciale di Catania.

