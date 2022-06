Catania, completato travaso dell'alcol altamente infiammabile: tangenziale riaperta - VIDEO

Riaperto il tratto di strada della tangenziale di Catania fra lo svincolo San Giorgio e quello di Misterbianco, nella carreggiata Siracusa-Messina. Sono infatti terminate le operazioni di travaso. L'autocisterna è stata rimossa dalla sede stradale, la carreggiata è stata riaperta alla viabilità. Stamattina la cisterna di un autoarticolato, contenente alcol benzilico, sostanza altamente infiammabile, si era sganciata dalla motrice mentre era in movimento. Nell’impatto aveva subito un danneggiamento lieve, ma che ha reso comunque necessario il travaso dell’alcol benzilico in un’altra cisterna. I vigili del fuoco sono intervenuti a supporto dei tecnici impegnati in questa difficile operazione, per scongiurare il rischio di incendi, dovuto anche al caldo intenso. Tutto è andato bene, come documenta il video diffuso dai vigili del fuoco.

Qui sotto le foto

