Incendio in una discarica abusiva, in fiamme copertoni: nube nera su Altarello di Giarre

Un incendio di probabile matrice dolosa si è sviluppato in una discarica abusiva di rifiuti alle spalle in via Michele Federico Sciacca, nella periferia della frazione di Altarello di Giarre. Nel rogo andati a fuoco soprattutto pneumatici dismessi.

Quella colpita dall'incendio è una zona residenziale della cittadina, dove le fiamme hanno interessato anche un residence e un altro edificio per fortuna disabitati. I vigili del fuoco e gli uomini del corpo forestale sono entrati in azione per evitare che le fiamme raggiungessero alcuni edifici abitati della zona. Sul posto anche mezzi del Corpo forestale. Le operazioni sono andate avanti per circa due ore.

Deciso il commento dell'assessore Giuseppe Cavallaro impegnato su fronte della battaglia contro gli incivili riguardo allo smaltimento dei rifiuti: "Tutti bravi a criticare, segnalare ma non a denunciare. È una discarica che sorge in un terreno privato. Abbiamo saputo che vengono conferiti abusivamente prevalentemente copertoni da parte di gommisti. Mi rammarico profondamente del fatto che nessuno si accorga di quello che avviene e non denunci l'atto del conferimento. La zona è abitata da numerose famiglie e tutti girano la testa dall'altra parte. È chiaro che attenzioneremo e monitorare la situazione con adeguati provvedimenti nei prossimi giorni".

