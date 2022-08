Turista francese si ferisce sull'Etna, soccorsa dalla guardia di finanza

Militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, mentre erano impegnati in una sessione di addestramento sull’Etna, sono intervenuti, con personale del Cnsas, per soccorrere una turista francese in difficoltà. La donna, durante un’escursione, nella zona delle bocche effusive dei Crateri Barbagallo, a quota 2.600 metri nel versante Etna Sud, era caduta su un terreno accidentato, provocandosi un trauma all’articolazione del ginocchio destro che le impediva di proseguire da sola. La turista è stata poi trasportata al Rifugio Sapienza dove personale del 118, con un’ambulanza, l’hanno trasportata in ospedale.

