Operazione antimafia della polizia di Stato di Catania. Disarticolato il clan mafioso Santapaola - Ercolano - Squadra di Lineri, operante in città ed in provincia. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di decine di esponenti di Cosa nostra catanese. In corso perquisizioni e sequestri di beni.

© Riproduzione riservata