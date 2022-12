La retata antidroga a Catania: 23 in carcere, 7 ai domiciliari, un minore in comunità. I NOMI

Sono trenta le persone arrestate dalla polizia di Catania, su delega della Procura etnea-Direzione distrettuale antimafia. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. Per 23 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, agli altri sette è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Nello stesso contesto, inoltre, è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Catania il quale ha disposto l’applicazione della misura del collocamento in comunità nei confronti di un soggetto minorenne all’epoca dei fatti contestati.

I trenta arrestati, per gli inquirenti, risultano gravemente indiziati, con differenti profili di responsabilità, dei delitti di associazione di tipo mafioso, clan Cappello–Bonaccorsi, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cessione di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi da sparo. I destinatari delle misure cautelari sono stati rintracciati nella mattinata odierna e tradotti in carcere o sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni ad eccezione di un indagato, già detenuto per altra causa, nei confronti del quale il provvedimento è stato notificato presso il relativo istituto di pena. Anche il giovane destinatario della misura del collocamento in comunità è stato rintracciato e condotto nella struttura individuata. Nel complesso sono stati impiegati oltre 200 operatori della polizia.

Ecco i nomi degli arrestati (nel video alcune fasi dell'operazione di polizia).

In carcere

1. BASSETTA Alberto (cl.1990);

2. CATANEO Emanuele (cl.1968);

3. CELENTANO Giuseppe (cl.1992);

4. CONDORELLI Giuseppe (cl.1982);

5. COSTA Giovanni (cl.1984);

6. DI MARE Corrado (cl.1979);

7. FICARA Concetto Paolo (cl.1976);

8. FINOCCHIARO Aurora (cl.1999);

9. FINOCCHIARO Vito (cl.1978);

10. FLORIO Antonino (cl.1974);

11. MANCARELLA Salvatore (cl.1950);

12. MARSENGO Alessandro (cl.1987);

13. MARZANO Francesco (cl.1977);

14. MAUGERI Orazio (cl.1972);

15. MIANO Sebastiano (cl.1994);

16. MUSUMECI Sebastiano Fabio (cl.1971);

17. NICITA Paolo (cl.1979);

18. RAVASCO Crocifissa Maria (cl.1971);

19. RAVASCO Gaetana (cl.1969);

20. TANASI Sebastiano (cl.1991);

21. VILLARI Ignazio (cl. 1965);

22. VINCIGUERRA Michele (cl. 1967);

23. ZOCCOLI Saverio (cl. 1984).

Agli arresti domicliari

24. CIPOLLA Luigi (cl.1991);

25. FICARA Caterina (cl.1973);

26. FICARA Fortunata (cl.1975);

27. NIELI Rosa (cl. 1985);

28. PAVIGLIANITI Giuseppe (cl.1993);

29. PRIMA Agatino (cl. 1968);

30. VINCIGUERRA Maria Jessica (cl. 1992).

Il minorenne

L’ultimo è destinatario della misura del collocamento in comunità

31. Z. G. (cl. 2004).

