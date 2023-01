Ecco il video che ha tradito il rapinatore seriale di Biancavilla. Secondo l’accusa, Nicolò Salamone il 21 dicembre del 2022, con il volto parzialmente coperto da una mascherina protettiva e dal cappuccio della felpa, sarebbe entrato in una tabaccheria di Biancavilla e, dopo aver puntato un coltello prima al commesso e poi al titolare, si è impossessato di 2.000 euro in contati. Durante le fasi concitate della rapina, ricostruisce la Procura di Catania, la mascherina indossata si è abbassata consentendo ai presenti di vederlo in vis

