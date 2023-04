L'incidente sulla Catania-Messina, ancora in gravi condizioni il ragazzo ferito: il bollettino

Si trova ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania il 24enne rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente sulla A18, nei pressi di Fiumefreddo, dove è morta una giovane donna di 27 anni. I due erano in sella ad una moto che si è scontrata con una vettura.

"Dopo i primi accertamenti e trattamenti al trauma center del pronto soccorso, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in urgenza per la frattura esposta a un piede; è assistito anche dagli specialisti del Centro Ustioni per la cura delle lesioni causate dal contatto con l’asfalto", rende noto Gianfranco Longo, direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Cannizzaro, sottolineando che "le condizioni del giovane sono stazionarie ma, data la gravità dell’incidente, la prognosi resta riservata: dovrà infatti essere sottoposto a ulteriori esami strumentali per la valutazione del trauma cranico riportato e di altro trauma al ginocchio. Solo successivamente gli specialisti potranno sciogliere la prognosi".

