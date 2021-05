Il Comune di Catania omaggia Franco Battiato con un video: "Alfiere nel mondo del popolo siciliano"

Il Comune di Catania ricorda Franco Battiato con un video, listato a lutto, realizzato dall'Ente con immagini dell'artista accompagnate dalla canzone 'La Cura'. La piccola clip si conclude con l'immagine di Battiato sullo sfondo, piazza Duomo di Catania, della Cattedrale di Sant'Agata e palazzo dei Chierici, con accanto la scritta 'Ciao Franco'.

Sui social, lo staff comunale ha anche scritto: "Il sindaco Salvo Pogliese, la giunta e il consiglio comunale partecipano all’intimo e profondo cordoglio dei cittadini di Catania per la morte di Franco Battiato, che con i suoi testi e le sue musiche ha fatto crescere generazioni di italiani nell’amore per l’arte, la passione per la musica e l’impegno civile". e

E ancora, "il suo sincero attaccamento alla nostra terra, lo ha trasformato in alfiere nel mondo del popolo siciliano, che ha trovato in lui un interprete straordinario delle sue bellezze e delle tante contraddizioni. Scompare un punto di riferimento insostituibile di artista eclettico, uomo libero per la sua integrità morale, forte della sua speciale visione della vita e del mondo. Con la sua generosità, donò a Catania insuperabili momenti artistici che ne hanno reso indelebile il suo legame con la città etnea, arricchito dal lungo sodalizio artistico con il filosofo catanese Manlio Sgalambro. Tutti i cittadini di Catania ricorderanno sempre con emozione Franco Battiato e per questa memoria condivisa, l’intitolazione di un luogo simbolo della città farà diventare perenne il suo percorso di vita, arte e cultura anche per le generazioni future”.

Infine, le bandiere di palazzo degli Elefanti sono state disposte a mezz’asta. Nella giornata dei funerali il Comune di Catania proclamerà il lutto cittadino.

© Riproduzione riservata